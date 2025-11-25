Advertisement

لبنان

من البقاع إلى الجنوب.. الجيش يلاحق مطلقي النار ومروجي المخدرات

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:15
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
يُواصل الجيش ملاحقة مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المواطن (ع.ج.) المطلوب لإطلاقه النار واتجاره بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الزرارية - صور المواطنين (ش.ا.) و(ع.ع.) و(ح.ا.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار في البلدة المذكورة.

كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال - بعلبك المواطن (ع.ف.) لحيازته كمية كبيرة من القذائف والأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
