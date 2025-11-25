من البقاع إلى الجنوب.. الجيش يلاحق مطلقي النار ومروجي المخدرات

Advertisement

يُواصل الجيش ملاحقة مطلقي النار ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – المواطن (ع.ج.) المطلوب لإطلاقه النار واتجاره بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية.كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في بلدة - صور المواطنين (ش.ا.) و(ع.ع.) و(ح.ا.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار في البلدة المذكورة.كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة - بعلبك المواطن (ع.ف.) لحيازته كمية كبيرة من القذائف والأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.