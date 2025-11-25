العماد هيكل: الجيش قوي ولا خوف عليه

Advertisement

وأعرب العماد هيكل، عن اعتزازه بلقاء الطلاب، وأكد لهم أن "رسالة الجيش هي الحفاظ على ، أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره مقومًا أساسيًّا من مقومات استمرار لبنان".كما شدد على أهمية "الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبًا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها"، داعيًا الطلاب إلى "الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم".وأضاف: "الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته. إن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من والجرحى على مذبح الوطن".