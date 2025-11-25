Advertisement

لبنان

العماد هيكل: الجيش قوي ولا خوف عليه

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:02
حاور قائد الجيش العماد رودولف هيكل طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك، بمناسبة العيد الـ 82  للاستقلال، بدعوة من إدارة الجامعة، وحضور رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل والأساتذة والطلاب، إضافةً إلى عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط، وجاءت في سياق تعزيز العلاقات بين المؤسسة العسكرية وفئة الشباب في الجامعات.
وأعرب العماد هيكل، عن اعتزازه بلقاء الطلاب، وأكد لهم أن "رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان، أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره مقومًا أساسيًّا من مقومات استمرار لبنان".


كما شدد على أهمية "الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبًا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها"، داعيًا الطلاب إلى "الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم".


وأضاف: "الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته. إن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من الشهداء والجرحى على مذبح الوطن".
جامعة الروح القدس

المؤسسة العسكرية

إدارة الجامعة

رئيس الجامعة

رودولف هيكل

الشهداء

لا خوف

