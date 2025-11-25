Advertisement

لبنان

اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي على الخط الأزرق يخرق القرار 1701

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:33
قالت الناطقة باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) كانديس أردييل إن وجود القوات الإسرائيلية جنوباً بحد ذاته يُعدّ "انتهاكاً خطِراً" يمنع الجيش اللبناني من الانتشار في المنطقة.
وأكدت أردييل، في تصريح لقناة الميادين، أن "إسرائيل تبني الجدار على الخط الأزرق منذ أعوام، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701".
وشدّدت على أن التعاون بين اليونيفيل والجيش "لطالما كان قوياً وهو قائم بشكل يومي".
قوات الطوارئ الدولية

الجيش اللبناني

قناة الميادين

الإسرائيلية

جنوب لبنان

إسرائيل

قناة ال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24