اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي على الخط الأزرق يخرق القرار 1701

قالت الناطقة باسم العاملة في (اليونيفيل) كانديس أردييل إن وجود القوات جنوباً بحد ذاته يُعدّ "انتهاكاً خطِراً" يمنع من الانتشار في المنطقة.وأكدت أردييل، في تصريح لقناة الميادين، أن " تبني الجدار على الخط الأزرق منذ أعوام، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701".وشدّدت على أن التعاون بين اليونيفيل والجيش "لطالما كان قوياً وهو قائم بشكل يومي".