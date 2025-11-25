Advertisement

لبنان

البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:53
قال البابا لاوون الرابع عشر إنّه "سعيد جداً لزيارة لبنان"، مؤكّدًا أن الرسالة التي سيحملها إلى اللبنانيين ستكون "رسالة سلام وأمل".
وأضاف: "هذه السنة هي سنة يوبيل الأمل، وهذا سيكون مهماً جداً لنا جميعاً". (الميادين)
