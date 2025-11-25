البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان

Advertisement

قال البابا إنّه "سعيد جداً لزيارة "، مؤكّدًا أن الرسالة التي سيحملها إلى اللبنانيين ستكون "رسالة سلام وأمل".وأضاف: "هذه السنة هي سنة الأمل، وهذا سيكون مهماً جداً لنا جميعاً". (الميادين)