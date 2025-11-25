Advertisement

لبنان

الراعي تعليقًا على الزيارة المرتقبة للبابا: قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:04
علّق البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على زيارة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان، قائلاً: "بالطبع، هو بالنسبة لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، حدث مهم جدًا في حياتنا الوطنية والروحية. هذا يدل على موقف الفاتيكان تجاه لبنان، ويظهر حرصه على العيش المشترك، والتعددية والانفتاح، وبلد الحريات. وخصوصًا أن القديس البابا يوحنا بولس الثاني كان يقول: 'ازدهار المسيحيين في لبنان هو ضمانة بقاء المسيحيين في الشرق الأوسط'".
تابع الراعي في حديثه عبر "الجديد": "إذا كان قداسة البابا لاوون الرابع عشر يقوم بأول زيارة له إلى لبنان، لأنه أراد التأكيد على هذا الأمر، فهي زيارة للبنان نعم، لكنها زيارة تقدير لقيمة المسيحيين في الشرق".

وأضاف: "البابا ينظر إلى لبنان كما ينظر أسلافه، ولديه نظرته الخاصة التي سيعبّر عنها عند مجيئه. لديه خطابات ومواقف سيبديها ويقول بها رأيه حول لبنان".
 

أما بالنسبة لعنوان زيارة البابا "طوبى لفاعلي السلام"، فقال: "قداسة البابا يعتبر السلام مشروعه، فحين ألقى أول خطاب للكرادلة عند انتخابه قال: "السلام معكم"، وهذا يعني أن برنامجه يهدف إلى السلام. هو قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام، ولبنان بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة".
