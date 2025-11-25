الراعي تعليقًا على الزيارة المرتقبة للبابا: قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام

Advertisement

تابع في حديثه عبر "الجديد": "إذا كان قداسة البابا لاوون الرابع عشر يقوم بأول زيارة له إلى لبنان، لأنه أراد التأكيد على هذا الأمر، فهي زيارة للبنان نعم، لكنها زيارة تقدير لقيمة المسيحيين في الشرق".وأضاف: "البابا ينظر إلى لبنان كما ينظر أسلافه، ولديه نظرته الخاصة التي سيعبّر عنها عند مجيئه. لديه خطابات ومواقف سيبديها ويقول بها رأيه حول لبنان".أما بالنسبة لعنوان زيارة البابا "طوبى لفاعلي السلام"، فقال: "قداسة البابا يعتبر السلام مشروعه، فحين ألقى أول خطاب للكرادلة عند انتخابه قال: "السلام معكم"، وهذا يعني أن برنامجه يهدف إلى السلام. هو قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام، ولبنان بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة".