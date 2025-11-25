20
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي تعليقًا على الزيارة المرتقبة للبابا: قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام
Lebanon 24
25-11-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
على زيارة البابا لاوون
الرابع عشر
المرتقبة إلى
لبنان
، قائلاً: "بالطبع، هو بالنسبة لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، حدث مهم جدًا في حياتنا الوطنية والروحية. هذا يدل على موقف
الفاتيكان
تجاه لبنان، ويظهر حرصه على العيش المشترك، والتعددية والانفتاح، وبلد الحريات. وخصوصًا أن القديس البابا يوحنا بولس الثاني كان يقول: 'ازدهار
المسيحيين
في لبنان هو ضمانة بقاء المسيحيين في
الشرق الأوسط
'".
Advertisement
تابع
الراعي
في حديثه عبر "الجديد": "إذا كان قداسة البابا لاوون الرابع عشر يقوم بأول زيارة له إلى لبنان، لأنه أراد التأكيد على هذا الأمر، فهي زيارة للبنان نعم، لكنها زيارة تقدير لقيمة المسيحيين في الشرق".
وأضاف: "البابا ينظر إلى لبنان كما ينظر أسلافه، ولديه نظرته الخاصة التي سيعبّر عنها عند مجيئه. لديه خطابات ومواقف سيبديها ويقول بها رأيه حول لبنان".
أما بالنسبة لعنوان زيارة البابا "طوبى لفاعلي السلام"، فقال: "قداسة البابا يعتبر السلام مشروعه، فحين ألقى أول خطاب للكرادلة عند انتخابه قال: "السلام معكم"، وهذا يعني أن برنامجه يهدف إلى السلام. هو قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام، ولبنان بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة".
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان زيارته إلى لبنان.. أوّل تعليق للبابا
Lebanon 24
بعد إعلان زيارته إلى لبنان.. أوّل تعليق للبابا
26/11/2025 01:46:43
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يقدم هدية رمزية للبابا تعبيراً عن العلاقة الأخوية بين الكنائس
Lebanon 24
الراعي يقدم هدية رمزية للبابا تعبيراً عن العلاقة الأخوية بين الكنائس
26/11/2025 01:46:43
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها
Lebanon 24
لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها
26/11/2025 01:46:43
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
26/11/2025 01:46:43
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
الشرق الأوسط
بطرس الراعي
بشارة بطرس
الرابع عشر
الفاتيكان
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسامني: ما حصل اليوم يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة
Lebanon 24
رسامني: ما حصل اليوم يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة
16:58 | 2025-11-25
25/11/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:16 | 2025-11-25
25/11/2025 04:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير مروّع في زحلة
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير مروّع في زحلة
16:03 | 2025-11-25
25/11/2025 04:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
15:53 | 2025-11-25
25/11/2025 03:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من جعيتا والدامور وسلفايا
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من جعيتا والدامور وسلفايا
15:41 | 2025-11-25
25/11/2025 03:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2025-11-25
رسامني: ما حصل اليوم يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة
16:16 | 2025-11-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:03 | 2025-11-25
بالفيديو.. حادث سير مروّع في زحلة
15:53 | 2025-11-25
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
15:41 | 2025-11-25
باسيل استقبل وفودًا بلدية من جعيتا والدامور وسلفايا
15:33 | 2025-11-25
توتر بين رحبة والحويش في عكار.. المخابرات تدخلت وأوقفت متورطين
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24