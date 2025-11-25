20
لبنان
توتر بين رحبة والحويش في عكار.. المخابرات تدخلت وأوقفت متورطين
Lebanon 24
25-11-2025
|
15:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدخّلت دورية من فرع مخابرات
الشمال
، على خلفية الإشكال الذي وقع بين بلدتي رحبة والحويش في
قضاء عكار
، حيث عملت على استدعاء عدد من المتورطين في الحادثة وتوقيفهم، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وباشرت المخابرات تحقيقاتها بإشراف
القضاء
المختص، تمهيدًا لتبيان أسباب الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه، تأكيدًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
