لبنان

توتر بين رحبة والحويش في عكار.. المخابرات تدخلت وأوقفت متورطين

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:33
تدخّلت دورية من فرع مخابرات الشمال، على خلفية الإشكال الذي وقع بين بلدتي رحبة والحويش في قضاء عكار، حيث عملت على استدعاء عدد من المتورطين في الحادثة وتوقيفهم، حسب مندوبة "لبنان24".
وباشرت المخابرات تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص، تمهيدًا لتبيان أسباب الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه، تأكيدًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
