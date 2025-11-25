توتر بين رحبة والحويش في عكار.. المخابرات تدخلت وأوقفت متورطين

تدخّلت دورية من فرع مخابرات ، على خلفية الإشكال الذي وقع بين بلدتي رحبة والحويش في ، حيث عملت على استدعاء عدد من المتورطين في الحادثة وتوقيفهم، حسب مندوبة " ".

وباشرت المخابرات تحقيقاتها بإشراف المختص، تمهيدًا لتبيان أسباب الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه، تأكيدًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.