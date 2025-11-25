Advertisement

لبنان

باسيل استقبل وفودًا بلدية من جعيتا والدامور وسلفايا

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1446773-638997075579656767.jpg
Doc-P-1446773-638997075579656767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وفودًا بلدية استهلّها بلقاء وفدٍ من بلدية جعيتا برئاسة وليد بارود، بحضور النائبة ندى البستاني.
Advertisement

كما إستقبل وفداً من بلدية الدامور برئاسة جان غفري، يرافقه عددٌ من الأعضاء والمخاتير طوني غريّب، إيلي عقل، مروان القزي وأنيس عون، وذلك بحضور النائب غسان عطالله، ومنسّق قضاء الشوف  وليد صابر، ومنسّقة الدامور  مايا لويز عقل.

ووفدًا من بلدية سلفايا برئاسة وليد أبي سعد، يرافقه عدد من الأعضاء والمختار ميشال أبي سعد، وذلك بحضور النائب سيزار أبي خليل، ومنسّقة القضاء أرليت متى، وأمين سرّ مجلس قضاء عاليه رامي متى، ومسؤول البلديات في هيئة القضاء حليم يزبك، ومنسّق البلدة سمير أبي سعد، والمهندس بول نجم.
مواضيع ذات صلة
باسيل استقبل وفدا من بلدية منجز
lebanon 24
26/11/2025 01:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفوداً بلدية وأهلية في المختارة وبحث شؤوناً إنمائية وخدماتية
lebanon 24
26/11/2025 01:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى رئيس الأركان واستقبل وفودًا أهلية وبلدية لبحث القضايا الخدمية والإنمائية
lebanon 24
26/11/2025 01:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
lebanon 24
26/11/2025 01:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

سيزار أبي خليل

التيار الوطني

جبران باسيل

من بلدي

التيار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:16 | 2025-11-25
16:03 | 2025-11-25
15:53 | 2025-11-25
15:33 | 2025-11-25
15:23 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24