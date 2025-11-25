Advertisement

لبنان

عبد المسيح: استقبلت سفير الهند وكان اللقاء فرصة للبحث في آفاق جديدة

25-11-2025 | 15:00
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس": "استقبلت أمس في دارتي في كفرحزير،  سعادة سفير دولة الهند الشقيقة محمد نور رحمن شيخ  ترافقه الآنسة نيكول نجّار. و قد حضر اللقاء عُضوَا مكتبي السياسي "مساحة" ؛ المحامي سليم بولس و الأستاذ روني فرح. وتناولت الزيارة  الوضع العام في لبنان، والعلاقات التاريخية الراسخة بين لبنان ودولة الهند، حيث تربط البلدين أواصر صداقة متينة تعود إلى عقود خلت. كما تطرقنا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به قوات حفظ السلام الهندية ضمن بعثة اليونيفيل على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. كما بحثنا في سبل تعزيز التعاون بين السفارة الهندية وجمعية "كلنا أهل"، بهدف دعم أبناء الكورة في مختلف المجالات، لا سيما التعليمية والثقافية والاجتماعية، إيمانًا منا بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. كان اللقاء فرصة لتبادل الآراء والخبرات، ولتعزيز الروابط الأخوية بين لبنان والهند، وللبحث في آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين".
