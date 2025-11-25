20
لبنان
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
Lebanon 24
25-11-2025
|
15:53
A-
A+
نعت رئيسة "
مؤسسة الحريري
"
بهية الحريري
، الرئيسة المؤسسة للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST
هيام صقر
.
وقالت
الحريري
في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى ننعي السيدة هيام صقر، التي تغيب بعد مسيرة انسانية وتربوية حافلة بالعطاء والإنجاز، كانت خلالها مثال المربية التي آمنت بالتعليم اساساً لرقي المجتمعات وتطورها .جمعت في شخصيتها بين الرقي والتواضع ، مسكونة بحب الناس والإندفاع لخدمتهم وفتح الآفاق ومنح الأمل للأجيال، فاستحقت محبة واحترام وتقدير الجميع".
تابع البيان: "وجمعت في عملها الأكاديمي بين الشغف والإتقان، وبين الإنسانية والمسؤولية، وبين التمسك بالقيم والإنفتاح على كل ثقافة وكل تطور من شأنه ان يرتقي بالتعليم، فساهمت بإنجازاتها في هذا المجال في النهوض بالتعليم ، وبالإنسان في هذا الوطن".
أضاف البيان: "برحيل هيام صقر، أفقد صديقة وأختاً عزيزة، وتفقد التربية في
لبنان
والتعليم العالي خصوصاً ، وجهاً من وجوه تميزه، ويفقد لبنان قامة انسانية ووطنية قدمت النموذج المشرق للبنان الرسالة .ستبقى ذكراها
الطيبة
نابضة في قلوب زملائها وطلابها وكل من عرفها وفي وجدان التربية والتعليم في لبنان .نتقدم من عائلة الراحلة الكبيرة ومن أسرة جامعة AUST إدارةً وأساتذة وطلاباً بأسمى آيات التعزية ، سائلين الله تعالى ان يتغدمها برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان".
