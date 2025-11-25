19
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه معايير ردّ "حزب الله"
Lebanon 24
25-11-2025
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": سيفرض اغتيال هيثم الطبطبائي على «حزب الله» مراجعة منظومة الحماية الأمنية التي كان قد أعاد ترميمها انطلاقاً من دروس الحرب الأخيرة ومجرياتها، خصوصاً بعدما تبيّن أن هناك ثغرات قديمة أو جديدة لا تزال مفتوحة وتحتاج إلى استدراك عاجل.
Advertisement
وبعيداً من التنظيرات هناك في الأوساط القريبة من الحزب، مَن يلفت إلى أنّ الطبطبائي كان محكوماً، استناداً إلى موقعه ودوره، بأن يتحرّك على الأرض في سياق مواكبته للوضع الميداني وإشرافه على مسار التعافي، وبالتالي فإنّ هذا التحرّك الإلزامي كان ينطوي على مقدار من المخاطرة والمجازفة، من دون أن يعني ذلك التساهل حيال واجب التدقيق الكامل في ملابسات ما جرى.
وليس خافياً أنّ «الحزب» ينكبّ عبر أجهزته المختصة منذ نحو عام على إجراء مراجعة شاملة لمكامن القصور أو التقصير التي سمحت للكيان
الإسرائيلي
بتوجيه ضربات قاسية له خلال معركتَي «الإسناد» و«أولي البأس»، على أن يكشف للجمهور في الوقت المناسب خلاصاتها ويحتفظ لنفسه بتفاصيلها الدقيقة التي تفيده في استخراج العِبَر اللازمة. والتحدّي الآخر المطروح على الحزب يتصل بالخيار الذي سيعتمده رداً على استهداف قائده العسكري، وهو أمر يتطلّب حسابات مدروسة وأعصاباً هادئة. يعرف الشيخ
قاسم
أنّ القرار في هذا الشأن لا يُبنى على الحماسة أو العاطفة، حتى لو كان اغتيال الطبطبائي موجعاً ومستفزّاً، وبالتالي فلا بُدّ من أنّه وأعضاء مجلس الشورى سيأخذون في الحسبان عند درس الاحتمالات كل الظروف المحلية والإقليمية وأولويات «الحزب» في هذه المرحلة.
غالب الظن، تبعاً للعارفين، إنّ «حزب الله» لن يذهب إلى ردّ عسكري مباشر وفق النمط الذي كان معتمداً قبل الحرب الأخيرة، من هنا، الردّ الأمثل بالنسبة إليه في الوضع الراهن إنّما يكمن في الإصرار على رفض الخضوع إلى الضغوط وتسليم السلاح، ومواصلة ترميم القدرات وتفعيلها بصمت. بهذا المعنى، لن يتبرّع «الحزب» الآن في إعطاء
تل أبيب
ذريعة لتوسيع العدوان، ولن يذهب إلى ميدان المواجهة الكبرى على توقيت ساعة
بنيامين نتنياهو
. يُدرك «الحزب» أنّ الحرب الشاملة قد تكون حتمية في ظل شعور الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية بفائض القوّة، ولذا يعطي الأولوية لاستكمال الاستعداد لها وبناء الجهوزية الضرورية لخَوضها دفاعاً عن نفسه ووجوده عندما تُفرَض عليه. ولذلك، يُفضّل «حزب الله» أن يستمر في كسب الوقت قدر المستطاع من أجل أن ينجز عملية إعادة بناء قدراته العسكرية ورفع مستوى استعداداته القتالية خلف ستارة من الغموض المقصود، تحسّباً لحرب البقاء التي هي أهم من الثأر الموضعي مهما كان ملحّاً.
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: احتمال ردّ حوثي على اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" أمس
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: احتمال ردّ حوثي على اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" أمس
26/11/2025 06:59:17
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
Lebanon 24
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
26/11/2025 06:59:17
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر رسالة من "حزب الله"
Lebanon 24
هذه آخر رسالة من "حزب الله"
26/11/2025 06:59:17
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب إرتياب "حزب الله"
Lebanon 24
هذه أسباب إرتياب "حزب الله"
26/11/2025 06:59:17
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلي
الجمهوري
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
22:09 | 2025-11-25
25/11/2025 10:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
Lebanon 24
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
22:03 | 2025-11-25
25/11/2025 10:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
22:15 | 2025-11-25
25/11/2025 10:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
Lebanon 24
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
22:20 | 2025-11-25
25/11/2025 10:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
Lebanon 24
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
23:09 | 2025-11-25
25/11/2025 11:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:09 | 2025-11-25
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
22:03 | 2025-11-25
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
22:15 | 2025-11-25
الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء غدا
22:20 | 2025-11-25
ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
23:09 | 2025-11-25
تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً
23:05 | 2025-11-25
اغتيال الطبطبائي: هل يدفع المسار السياسي أو يعرقله؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 06:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24