المدير العام لوزارة الزراعة: الزيتون ارتبط بعمر لبنان

بمناسبة لشجرة ، أكد لوزارة الزراعة أن "الزيتون ارتبط بعمر وأصبح من تراث ومن ذاكرة وطن متجذر في التاريخ. شجرة الزيتون الصامدة في وجه العواصف والمتأقلمة مع التغير المناخي، تعطينا الزيتون وزيت الزيتون والصابون وتحمل في أغصانها رسائل السلام منذ فجر الحضارة".وأضاف أن "جذور الزيتون التي امتدت عميقا في تراب القرى والجبال تروي قصة وثبات لبنان".