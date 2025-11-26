Advertisement

لبنان

المدير العام لوزارة الزراعة: الزيتون ارتبط بعمر لبنان

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:05
بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، أكد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود أن "الزيتون ارتبط بعمر لبنان وأصبح من تراث ومن ذاكرة وطن متجذر في التاريخ. شجرة الزيتون الصامدة في وجه العواصف والمتأقلمة مع التغير المناخي، تعطينا الزيتون وزيت الزيتون والصابون وتحمل في أغصانها رسائل السلام منذ فجر الحضارة".
وأضاف أن "جذور الزيتون التي امتدت عميقا في تراب القرى والجبال تروي قصة أصالة وثبات لبنان".

