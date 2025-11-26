الحرارة تعود للارتفاع وستتخطى معدلاتها.. ولكن الأمطار عائدة في هذا الموعد

Advertisement

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان تاثير المنخفض الجوي يخف عن والحوض الشرقي للمتوسّط مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى اليوم الأربعاء حيث يستقر الطقس تدريجيا وعودة درجات الحرارة النهارية للارتفاع .الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً و ترتفع درجات الحرارة خلال النهار مع بقاء الأجواء باردة خلال الليل على الجبال وفي الداخل .الخميس:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ابتداءاً الظهر خاصة جنوب البلاد.الجمعة:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح شمال البلاد لتصل أحياناً ٥٥كلم/س.السبت:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحراة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرطوبة منخفضةمن جهتها أفادت صفحة Lebanese ان الأمطار تنحسر عن المنطقة ليحل مكانها الباردة فترتفع درجات الحرارة قليلا ساحلا وتبقى منخفضة وحول معدلاتها الموسمية جبلا وفي الداخل.وأشارت إلى عودة مرتقبة للأمطار والرعود نهاية عطلة الأسبوع الحالي.