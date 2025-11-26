Advertisement

لبنان

الحرارة تعود للارتفاع وستتخطى معدلاتها.. ولكن الأمطار عائدة في هذا الموعد

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1446912-638997471215618341.jpg
Doc-P-1446912-638997471215618341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان تاثير المنخفض الجوي يخف عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بقاء بعض التقلبات المحلية  حتى اليوم الأربعاء حيث يستقر الطقس تدريجيا وعودة درجات الحرارة النهارية للارتفاع .
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً و ترتفع درجات الحرارة خلال النهار مع بقاء الأجواء باردة خلال الليل على الجبال وفي الداخل .

الخميس:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح ابتداءاً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد.
الجمعة:  
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح شمال البلاد لتصل أحياناً ٥٥كلم/س.

السبت:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحراة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرطوبة منخفضة

من جهتها أفادت صفحة Lebanese daily weather ان الأمطار تنحسر عن المنطقة ليحل مكانها الرياح الشرقية الباردة فترتفع درجات الحرارة قليلا ساحلا وتبقى منخفضة وحول معدلاتها الموسمية جبلا وفي الداخل.

وأشارت إلى عودة مرتقبة للأمطار والرعود نهاية عطلة الأسبوع الحالي.
 
مواضيع ذات صلة
بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد
lebanon 24
26/11/2025 11:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لا أمطار قريباً.. ولكن الطقس "سينقلب" وتنخفض الحرارة في هذا الموعد
lebanon 24
26/11/2025 11:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
استمتعوا بالطقس الحار.. الأمطار عائدة اعتباراً من الاثنين
lebanon 24
26/11/2025 11:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
lebanon 24
26/11/2025 11:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الرياح الشرقية

daily weather

الحوض الشرقي

رياح الشرق

لبنان وا

من جهته

من بعد

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:27 | 2025-11-26
04:26 | 2025-11-26
04:22 | 2025-11-26
04:19 | 2025-11-26
04:15 | 2025-11-26
04:05 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24