لبنان

التوم: " لبنان القوي" يدعم موقع رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:55
 عوّل النائب سامر التوم على "دور الدول الشقيقة في التوصل الى حل للوضع القائم بين لبنان وإسرائيل على غرار ما حدث في غزة"، مشيرا الى ان "المبادرة المصرية تندرج في إطار هذه المساعي العربية وإن كانت مضامينها غير واضحة حتى الساعة".
وأكد ان "تكتل لبنان القوي يقف الى جانب العهد، يدعم موقع رئاسة الجمهورية الذي يعتبره مقدّسا في كل المراحل".
