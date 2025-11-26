Advertisement

لبنان

وزيرٌ سابق إلى "النيابة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 03:45
عُلم أنَّ أحد "وزراء البيئة" السابقين، سيطرح نفسه للانتخابات النيابية ضمن لائحة سيشكلها "التيار الوطني الحر".
وذكرت المعلومات أنً هذا الوزير "بدأ اتصالاته لتقييم وضعه الانتخابي، خصوصاً أن الأرضية التي ينشط فيها لا تساعده كثيراً على الفوز".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

