لبنان

"حزب الله".. لا استنفار

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:15
تحدثت مصادر مطلعة على أجواء "حزب الله" أن الأخير لم يعلن النفير العام داخل صفوفه مؤخراً إثر اغتيال رئيس أركانه هيثم علي طبطبائي بغارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد الماضي.
وقالت المصادر إنَّ الحزب حافظ على وتيرة نشاط طبيعية لناحية عدم حصول استدعاءات فورية لعناصر عادية بينما الأطراف المدنية المرتبطة به بقيت تمارس نشاطها الطبيعي، وبالتالي لم يحصل أي استنفار "فوق العادة".
لبنان

خاص

رادار لبنان24

هيثم علي

بيروت

مارس

طراف

طبطب

