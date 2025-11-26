"حزب الله".. لا استنفار

تحدثت مصادر مطلعة على أجواء " " أن الأخير لم يعلن النفير العام داخل صفوفه مؤخراً إثر اغتيال رئيس أركانه طبطبائي بغارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد الماضي.

