اجتماع بين وزير العمل ومدير عام الضمان .. ماذا بحث؟

اجتمع وزير العمل في مكتبه اليوم ،مع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور وجرى في الاجتماع تقييم الاوضاع في ضوء مباشرة الضمان الإجتماعي في تغطية كافة المستلزمات الطبية بنسبة 90 بالمئة.وقد تبين أن هناك جعالة للمستشفيات محددة مسبقا في القرار الصادر عن وزيري الصحة والاقتصاد وضرورة اضافة هذه الجعالة ، فتم التوافق على اعطاء حق المستشفيات بهدف تخفيف الضغط والأعباء المالية التي كان يتحملها المضمون بحيث لا يطالب من قبل المستشفيات الا بنسبة العشرة بالمئة.كما تم اطلاع وزير العمل ونقيب المستشفيات على الآلية التنفيذية التي وضعتها ادارة الضمان بالنسبة الى كيفية اعطاء الموافقات الطبية ، بحيث تشمل الحالات المسبقة، وحالات الطوارئ عندما يكون المريض داخل المستشفى، وإنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن المستلزمات الطبية في جهاز المراقبة الطبية داخل .