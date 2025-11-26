بعد جريمة قتل "نانسي" في مخيّم شاتيلا.. هذا ما كشفته شعبة المعلومات

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم القتل في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بإطلاق النار باتجاه فتاة مجهولة الهوية في مخيّم ، حيث أرداها قتيلة.على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية القاتل وتوقيفه.بنتيجة المتابعة، تبين للشعبة أنّه وأثناء حصول الجريمة، كانت فتاة أخرى موجودة في المحلّة. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن أنّها تدعى ز. م. (مواليد عام 1986، لبنانية).بتاريخ 28-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها في محلة .بالتحقيق معها، اعترفت أنّ المدعو (ح. ح.) هو من أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الضحية، التي تعرفها باسم " "، وهو يعمل داخل مخيم شاتيلا لدى تاجر مخدرات. كما اعترفت بتعاطي المخدرات، وأنها تستحصل عليها من داخل مخيم شاتيلا من المذكور أعلاه.سُلّمت الموقوفة الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف (ح. ح.)"