تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. هذا ما قاله أحد الوزراء

قال يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه "في حال لم يسلم سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في ".

وذكر كاتس في تصريح له أنَّ " ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث"، وتابع: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً".



كذلك، قال كاتس إن ستُعيد النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، مشيراً إلى أنَّ "اتفاق الحدود البحرية مع لبنان به نقاط ضعف وقضايا إشكالية".





ويأتي تصريح كاتس بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية الجنوبية، الأحد الماضي.



وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي "حزب الله" لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.



إلى ذلك، قال يعقوب لابين من معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تحليل جديد إنَّ "حزب الله نقل مركز ثقله اللوجستي شمالاً إلى - شرق لبنان، كما يستخدم الأنفاق والإنتاج الذاتي لتقليل اعتماده على طرق الإمداد".



ويُعرّف التحليل توقع الجهات الدولية بأن ينزع الجيش اللبنانيسلاح حزب الله بأنه "وهم خطير". وبالنظر إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد والدعم المستمر، يُشير لابين إلى أنه لا يوجد احتمال واقعي بأن يتحدى "حزب الله"، كما تذكر "معاريف".



ولذلك، يقول لابين، إن "مسؤولية وقف تعزيز حزب الله وتحييد تهديده الصاروخي تظل تقع بالكامل تقريباً على عاتق الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار مبدأ التفكيك الاستباقي والقضم الجديد الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة".

