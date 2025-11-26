Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. هذا ما قاله أحد الوزراء

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:27
Doc-P-1446984-638997533678465328.jpg
Doc-P-1446984-638997533678465328.jpg photos 0
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه "في حال لم يسلم حزب الله سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في لبنان".
وذكر كاتس في تصريح له أنَّ "الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث"، وتابع: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً".
 

كذلك، قال كاتس إن إسرائيل ستُعيد النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، مشيراً إلى أنَّ "اتفاق الحدود البحرية مع لبنان به نقاط ضعف وقضايا إشكالية".
 

ويأتي تصريح كاتس بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد الماضي.
 

وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي "حزب الله" لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.
 

إلى ذلك، قال يعقوب لابين من معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تحليل جديد إنَّ "حزب الله نقل مركز ثقله اللوجستي شمالاً إلى البقاع - شرق لبنان، كما يستخدم الأنفاق والإنتاج الذاتي لتقليل اعتماده على طرق الإمداد".
 

ويُعرّف التحليل توقع الجهات الدولية بأن ينزع الجيش اللبنانيسلاح حزب الله بأنه "وهم دبلوماسي خطير". وبالنظر إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد والدعم الإيراني المستمر، يُشير لابين إلى أنه لا يوجد احتمال واقعي بأن يتحدى الجيش اللبناني "حزب الله"، كما تذكر "معاريف".
 

ولذلك، يقول لابين، إن "مسؤولية وقف تعزيز حزب الله وتحييد تهديده الصاروخي تظل تقع بالكامل تقريباً على عاتق الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار مبدأ التفكيك الاستباقي والقضم الجديد الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة".

