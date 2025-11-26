Advertisement

لبنان

الرئيس القبرصي في قصر بعبدا

26-11-2025 | 04:38
وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وبدأت مراسم استقبال الرئيس القبرصي والوفد المرافق.

وكان خريستودوليدس قد وصل الى  مبنى كبار الزوار في  مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ، حيث  كان في استقباله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني،  وسفيرة قبرص لدى لبنان  maria hajitheodosiou،قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري ، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ورئيس دائرة  الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر . 
الرئيس القبرصي من بعبدا: ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يشكل أساساً للإستقرار الإقليمي
الرئيس بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
الرئيس عون يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في قصر بعبدا
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24