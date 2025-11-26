الرئيس القبرصي في قصر بعبدا

وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى حيث استقبله رئيس الجمهورية .

وبدأت مراسم استقبال الرئيس القبرصي والوفد المرافق.



وكان خريستودوليدس قد وصل الى مبنى كبار الزوار في مطار ببيروت ، حيث كان في استقباله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفيرة قبرص لدى لبنان maria hajitheodosiou،قائد جهاز امن العميد فادي الكفوري ، وقائد سرية في المطار العميد عزت الخطيب، ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم داغر .