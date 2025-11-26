شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

Advertisement

التقى وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور وزير المناعي، وذلك على هامش للجوال في الدوحة- قطر.وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الابتكار وتنمية المهارات التكنولوجية.وأكد الجانبان" أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين وفتح جديدة للتعاون في القطاعات الرقمية الواعدة بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الاقتصاد الرقمي".