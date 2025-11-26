Advertisement

لبنان

شحادة يلتقي نظيره الإماراتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:52
التقى وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي محمد بن علي المناعي، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة- قطر.
وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الابتكار وتنمية المهارات التكنولوجية.

وأكد الجانبان" أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الرقمية الواعدة بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الاقتصاد الرقمي".
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الذكاء الاصطناعي

المؤتمر العالمي

محمد بن علي

وزير الدولة

كمال شحادة

الإماراتي

الإمارات

