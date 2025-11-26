قبلان: البلد والمنطقة في لحظة غموض استراتيجي

Advertisement

أصدر المفتي البيان التالي: "لأن البلد والمنطقة في لحظة غموض استراتيجي، ولأنّ طبيعة الخيارات كبيرة فالمطلوب التعامل مع أزمات اللحظة التاريخية للبلد بمنطق الشراكة الميثاقية وبخلفية رأي عام وطني موصوف ومُعلّل".واعتبر انه "دون ذلك نضع بقلب أزمة وجودية ونزيد من أسباب التفجير الداخلي، وهذا يسدّ باب التفرد والضغط الخارجي ويضع المسؤولية بكل ما فيها على عاتقنا جميعاً، والميزان بذلك مصالح لبنان ".واكد ان "لا شرعية لأي خيار يتعارض مع هذه ، والرئيس بهذا المجال قدرة وطنية عابرة للطوائف ومفتاح استراتيجيات تزيد من حفظ لبنان وتضمن تعزيز شروط مصالحه العليا".