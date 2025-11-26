عون يعلن الاتفاق مع قبرص على ترسيم الحدود البحريّة: خطوة ستسمحُ باسكتشاف الثروات

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين وقبرص، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدهُ مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في .

وفي كلمة له، قال عون إن "ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص سيسمح للبنان وقبرص ببدء استشكاف الثورات البحرية، مشيراً إلى أنه بعد ذلك، يمكن العمل جدياً على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا، وأضاف: "نريد لهذا الاتفاق أن يكون لُبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها".

وجاء في كلمة عون: السيد رئيس قبرص، الصديق نيكوس خريستودوليدس، أهلاً وسهلاً بك للمرة الثانية في لبنان. علماً أن زيارتكم الأولى، جاءت في توقيتٍ بالغ الدلالة لي شخصياً، وللبنان رسمياً، في اليوم الأول عقب انتخابي رئيساً، ما يؤكد عمق العلاقة بين بلدينا، وصدقكم في التعبير عنها.



الترحيب بكم اليوم، له معنى إضافي لافت، فنحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

وهنا لا بد لي أن أتوجه بالشكر الكبير، لكم شخصياً صديقي نيكوس، على الجهود التي بذلتموها للوصول إلى هذه المرحلة.



كما أشكر كل الذين ساهموا في تحقيق ذلك، في قبرص كما في لبنان، من مسؤولين حكوميين وإداريين وعسكريين وخبراء، على مختلف المستويات. أقول لكم جميعاً: شكراً لأنكم أكدتم لنا مجدداً، أن أصول القانون الدولي، يحصّن الصداقات بين الدول، وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا، تماماً كما يجمعنا التاريخ والمستقبل.

السيد الرئيس، الصديق نيكوس، لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير لننجزه معاً.



أولاً: على مستوى علاقاتنا الثنائية. فبعد ترسيم البحر، يمكننا الآن العمل جدياً على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا، كما العمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها، وأيضاً في مجال الأمن والدفاع، مع مشروع "مركز البحث والإنقاذ"، المشترك بين وزارتي الدفاع في بلدينا.



ثانياً: نحن نتطلع إلى انطلاق رئاستكم للاتحاد بعد أسابيع قليلة، مطلع العام المقبل، لنكثّف ونسرّع آليات تفاعلنا مع وتعاوننا معها. وهنا تعرفون بلا شك، أن على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة جداً، أبرزها مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتي نرجو صدقاً، أن نوقّعها في ظل رئاستكم للاتحاد، فضلاً عن المشاريع ذات المصلحة المشتركة، مثل الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، والإمكانات الموعودة والمطلوبة لاستكمال واستدامة هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادتنا، خصوصاً بعدما بذل لبنان جهوداً واضحة في هذا المجال، وهو ما تعرفونه بلا شك.



ثالثاً: لا بد من التكرار مرة ثالثة، كما بعد زيارتكم الأولى إلينا، وبعد تشرفي بزيارتكم في تموز الماضي، بأن تعاوننا هذا، لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماماً، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لُبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها. ولذلك فنحن نوجه دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلفت منطقتنا وناسها، أثماناً هائلة.



ختاماً، السيد الرئيس الصديق، كل التهاني على اتفاق اليوم، وكل التمنيات بأن يكون فاتحة اتفاقيات تعاون في كل المجالات، بما يجدد علاقات تاريخية بين بلدينا، عمرها مئات الأعوام. وكل التمنيات بعشرات من أعوام الخير والصحة والسلام، لك ولشعبك ولبلادك. عاشت قبرص، عاش لبنان".







