برنامج الأغذية العالمي في لبنان رحّب بمساهمة كوريا "لدعم الأسر الأكثر هشاشة والأطفال في المدارس"

رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في في بيان "بأول مساهمة عينية من مقدمة من لدعم الأسر الأكثر هشاشة والأطفال في المدارس في مختلف أنحاء البلاد".تبلغ المنحة، بحسب البيان، نحو 864طنًا متريًا من الأرز الكوري، ستستخدم في تعزيز اثنتين من الأنشطة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: وهي المساعدات الغذائية العينية للأسر ذات الوضع الاقتصادي الهش، وحصص الإعاشة المنزلية للأطفال ضمن برنامج الوجبات المدرسية الوطني.واعلن البيان انه من خلال المساعدات الطارئة التي يقدمها البرنامج، ستتلقى الأسر الأرز كجزء من الطرود الغذائية الشهرية المنتظمة التي يتم توزيعها في مواقع البرنامج على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يصل هذا الدعم إلى 27 ألف أسرة – أي نحو 108 آلاف شخص – لمدة ثمانية أشهر من كانون الثاني حتى آب 2026.ولفت الى ان الأطفال المسجلين في المدارس الحكومية سيحصلون على حصص إعاشة منزلية تشمل الأرز، مما يعود بالفائدة على أسرهم أيضًا. وسيدعم هذا الأمر 54 ألف أسرة (216 ألف شخص) على مدى شهرين من كانون الثاني 2025 حتى شباط 2026، مما يساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في لبنان ماثيو هولينغورث : "نحن ممتنون لهذه المساهمة العينية الأولى من نوعها من كوريا. لا يمكن للبرنامج مواجهة الأزمات المتشابكة في لبنان وما تسببه من حالة عدم اليقين من دون الدعم القوي والمتوقع من شركاء مثل جمهورية كوريا. هذا التضامن يتيح لنا الوقوف إلى جانب الأسر في الأوقات الصعبة، خاصة في ظل الظروف التمويلية الصعبة، وضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر."واشار البيان الى ان لبنان يواصل مواجهة تداعيات النزاعات، والانكماش الاقتصادي، وعدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الغذاء، حيث يواجه واحد من كل أربعة أشخاص حاليًا مستوى الأزمة من حيث انعدام الأمن الغذائي. ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية والشركاء والجهات المانحة لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفًا على الغذاء الذي تحتاجه، مع تعزيز النظم المحلية والقدرة على الصمود المجتمعي.غيونوقال سفير جمهورية كوريا في لبنان غيوسوك غيون: "تفتخر كوريا بدعم الأسر والأطفال في المدارس في جميع أنحاء لبنان خلال هذه الفترة الصعبة. ومن خلال تقديم هذه المساهمة العينية من الأرز، نهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز الأمن الغذائي. وتعكس شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي كوريا المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم مساره نحو الاستقرار والقدرة على الصمود."تُعد جمهورية كوريا شريكًا طويل الأمد لبرنامج الأغذية العالمي عالميًا وفي لبنان، حيث تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.