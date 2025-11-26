Advertisement

لبنان

علامة: لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بالطاقة

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1447035-638997585907317888.jpg
Doc-P-1447035-638997585907317888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في  مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء.
Advertisement

قال النائب علامة بعد الجلسة: "درست اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بالطاقة والطاقة البديلة وتعزيز نظم الطاقة في لبنان ووافقت عليه اللجنة لانه يهدف إلى المساعدة على تحسين انتاج الطاقة واعتماد طاقة بديلة وتم اقراره".
اضاف:"اما الاتفاقية الثانية فلها علاقة بمشروع الادارة المالية لتحسين الواردات في وزارة المالية وربط النظم التي بداخلها مع المؤسسات التابعة لها وكان هناك تحفظ من الزملاء النواب على غياب ممثل وزارة المال لشرح الهدف من اتفاقية القرض وقيمتها 28 مليون دولار وسيكون هناك جلسة أخرى في حضور ممثل عن المالية لشرحه اكثر وكانت هناك ملاحظات ان الحكومة لديها مسؤولية وضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض والأرجح اصبح لدينا مليار ونصف المليار قروض من البنك الدولي، فهذا التزام على الدولة اللبنانية وسنعود لدفعه ضمن شروط معينة لهذا السبب كان هناك تحفظ وملاحظات بهذا الاطار انه على الحكومة ان تضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض لنعرف ما هي التزاماتنا وفي الوقت نفسه ان الاتفاقيات التي تأتي بقروض المفروض ان تكون طريقة تنفيذها واضحة وشفافة ولا  وضوح في هذا المجال".
مواضيع ذات صلة
لجنة الأشغال توافق على تعديل قانون قرض البنك الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة
lebanon 24
26/11/2025 15:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
lebanon 24
26/11/2025 15:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: اكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي وعلاقتنا ممتازة معه
lebanon 24
26/11/2025 15:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصيّ: سنتوجّه إلى البنك الدولي خلال الفترة المُقبلة لإعداد دراسة بشأن الربط الكهربائيّ مع لبنان
lebanon 24
26/11/2025 15:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الدولة اللبنانية

الشؤون الخارجية

وزارة المالية

البنك الدولي

لجنة الشؤون

فادي علامة

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24