علامة: لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بالطاقة

عقدت والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب وحضور الاعضاء.قال النائب علامة بعد الجلسة: "درست اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض مع وله علاقة بالطاقة والطاقة البديلة وتعزيز نظم الطاقة في ووافقت عليه اللجنة لانه يهدف إلى المساعدة على تحسين انتاج الطاقة واعتماد طاقة بديلة وتم اقراره".اضاف:"اما الاتفاقية الثانية فلها علاقة بمشروع الادارة المالية لتحسين الواردات في وربط النظم التي بداخلها مع المؤسسات التابعة لها وكان هناك تحفظ من الزملاء النواب على غياب ممثل وزارة المال لشرح الهدف من اتفاقية القرض وقيمتها 28 مليون دولار وسيكون هناك جلسة أخرى في حضور ممثل عن المالية لشرحه اكثر وكانت هناك ملاحظات ان الحكومة لديها مسؤولية وضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض والأرجح اصبح لدينا مليار ونصف المليار قروض من البنك الدولي، فهذا على وسنعود لدفعه ضمن شروط معينة لهذا السبب كان هناك تحفظ وملاحظات بهذا الاطار انه على الحكومة ان تضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض لنعرف ما هي التزاماتنا وفي الوقت نفسه ان الاتفاقيات التي تأتي بقروض المفروض ان تكون طريقة تنفيذها واضحة وشفافة ولا وضوح في هذا المجال".