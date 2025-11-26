مجلس التنفيذيين اللبنانيين انتخب هيئته الإدارية

عقد مجلس التنفيذيين اللبنانيين جمعيته العمومية، وعرض إنجازات المرحلة السابقة واقرار خطة العمل لعام 2026، والتي تشمل تنظيم مؤتمر اغترابي سنوي في لبنان
بعنوان "خبرات اغترابية في خدمة لبنان"، على غرار مؤتمر الحكومة الذكية الذي انعقد في حزيران 2025، وأقر المجلس إقامة حفل عشاء لمناسبة عيد الاستقلال
ال82.
كما تم تشكيل اللجان القطاعية وتعيين رؤسائها، وانتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الشرف، في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية
في الرياض
السفير سلام الأشقر والسفير فؤاد
خزاقة. وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل الآتي:
هيئة الشرف: باسل البطل، رائد العياش، سامر شقير.
الهيئة الإدارية: ربيع الأمين رئيسا، أنطوان الراعي نائبا للرئيس
، نضال خطار أمينا للسر، عامر شاهين أمينا للمالية، د. ماهر كحيل رئيسا للجنة الإنشاء والمقاولين والمهندسين، وسيم أبو ناضر رئيسا للجنة الشؤون القانونية والاستشارات، محمد ربيع عيتاني
رئيسا للجنة المال والاستثمار والعقارات، مارون نجار رئيسا للجنة الإعلان والعلاقات العامة والمؤتمرات والمعارض، بلال حمادة رئيسا للجنة التكنولوجيا والابتكار، جان صليبا رئيسا للجنة الضيافة والتجزئة وخدمات المستهلكين وساندرا مسعود مقررة.
وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس ربيع الأمين باسم الهيئة الإدارية المنتخبة الهيئة العامة على ثقتها.