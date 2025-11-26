مجلس التنفيذيين اللبنانيين انتخب هيئته الإدارية

Advertisement

عقد مجلس التنفيذيين اللبنانيين جمعيته العمومية، وعرض إنجازات المرحلة السابقة واقرار خطة العمل لعام 2026، والتي تشمل تنظيم مؤتمر اغترابي سنوي في بعنوان "خبرات اغترابية في خدمة لبنان"، على غرار مؤتمر الحكومة الذكية الذي انعقد في حزيران 2025، وأقر المجلس إقامة حفل عشاء لمناسبة عيد ال82.كما تم تشكيل اللجان القطاعية وتعيين رؤسائها، وانتخاب الهيئة الإدارية وهيئة الشرف، في حضور القائم بأعمال السفارة في السفير سلام الأشقر والسفير خزاقة. وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل الآتي:هيئة الشرف: باسل البطل، رائد العياش، سامر شقير.الهيئة الإدارية: ربيع الأمين رئيسا، أنطوان ، نضال خطار أمينا للسر، عامر شاهين أمينا للمالية، د. ماهر كحيل رئيسا للجنة الإنشاء والمقاولين والمهندسين، وسيم أبو ناضر رئيسا للجنة الشؤون القانونية والاستشارات، محمد ربيع رئيسا للجنة المال والاستثمار والعقارات، مارون نجار رئيسا للجنة الإعلان والعلاقات العامة والمؤتمرات والمعارض، بلال حمادة رئيسا للجنة التكنولوجيا والابتكار، جان صليبا رئيسا للجنة الضيافة والتجزئة وخدمات المستهلكين وساندرا مسعود مقررة.وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس ربيع الأمين باسم الهيئة الإدارية المنتخبة الهيئة العامة على ثقتها.