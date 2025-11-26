Advertisement

لبنان

علاء عبد الواحد رئيساً لاتحاد بلديات الدريب الأوسط وذو الفقار حمدان نائباً للرئيس

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1447044-638997593578680571.png
Doc-P-1447044-638997593578680571.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم في مكتب محافظ عكار عماد اللبكي، بحضور أمين سر المحافظة رولا البايع في سراي حلبا الحكومية، انتخاب علاء عبد الواحد رئيساً لاتحاد بلديات الدريب الأوسط، فيما تم انتخاب ذو الفقار حمدان، رئيس بلدية عين الزيت، نائباً للرئيس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألبير سليمان بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد الماروني يدعو إلى التصويت لـ 128 نائبا
lebanon 24
26/11/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء بلديات البقاع الأوسط قطعوا الطريق في ضهر البيدر لوقف "مسلسل الموت"
lebanon 24
26/11/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
lebanon 24
26/11/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق
lebanon 24
26/11/2025 15:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

علاء عبد الواحد

رولا البايع

عماد اللبكي

عبد الواحد

مكتب محافظ

عكار عماد

ذو الفقار

عين الزيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24