23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: وجود السلاح خارج الدولة عزل لبنان عن محيطه
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب فؤاد مخزومي في مداخلة عبر قناة "الحدث"، أن "وجود السلاح خارج سلطة الدولة كما هو الحال مع "
حزب الله
"، عزل
لبنان
عن محيطه وكلفنا مليارات الدولارات، دمر قرى وراح ضحيتها أرواح كثيرة"، مشيرا الى ان "التصريحات حول تسليم المخازن والترسانة غير دقيقة، حيث يؤكد ألامين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
علنا، استمرار بناء قدراته العسكرية".
Advertisement
ولفت الى ان الحكومة "اتخذت القرار الجريء في ٥ آب لحصر السلاح بيد الدولة، وإذا كان حزب الله فعلا شريكا في الدولة كما يصرح، فإن الحفاظ على السلاح وترميم الترسانة، كما يعرض في إعلامه الحربي، يطرح تساؤلات حول الالتزام بمؤسسات الدولة وسيادتها".
وشدد على انه "يجب تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ وتطبيقه، وهذا ما يطلبه منا المبعوثون الغربيون والعرب، وعلى رأسهم
الولايات المتحدة
الاميركية والمملكة
العربية السعودية
لضمان مساعدتهم. لكن طالما يوجد فصيل يلتزم بالقرارات الخارجية ويتصرف خارج إطار الدولة، لن يكون بالإمكان الحصول على هذه المساعدات".
ورأى أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب بمنع
إسرائيل
من تنفيذ ضرباتها إذا لم نكن نحن ملتزمين بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها"، مشددا على ان "حصر السلاح مطلب لبناني قبل أن يكون دوليا ويأتي إلى جانب ضرورة وقف اقتصاد الكاش ومكافحة تهريب الأموال وتبييضها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة فعلية قوية ومستقرة".
مواضيع ذات صلة
مخزومي للشيخ قاسم: السلاح خارج الدولة يفقد معناه
Lebanon 24
مخزومي للشيخ قاسم: السلاح خارج الدولة يفقد معناه
26/11/2025 15:28:44
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
26/11/2025 15:28:44
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
Lebanon 24
الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة
26/11/2025 15:28:44
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: لا نضيّع فرصة نزع السلاح من أجل مستقبل لبنان
Lebanon 24
مخزومي: لا نضيّع فرصة نزع السلاح من أجل مستقبل لبنان
26/11/2025 15:28:44
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة
العربية السعودية
حزب الله
السعودية
الاميركي
إسرائيل
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
Lebanon 24
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
08:00 | 2025-11-26
26/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
07:17 | 2025-11-26
26/11/2025 07:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
08:25 | 2025-11-26
26/11/2025 08:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقيفات للجيش
Lebanon 24
سلسلة توقيفات للجيش
08:19 | 2025-11-26
26/11/2025 08:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
08:15 | 2025-11-26
26/11/2025 08:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-11-26
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
07:17 | 2025-11-26
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
08:25 | 2025-11-26
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
08:19 | 2025-11-26
سلسلة توقيفات للجيش
08:15 | 2025-11-26
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
08:09 | 2025-11-26
البستاني شارك في ورشة عمل حول الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 15:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24