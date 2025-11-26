Advertisement

لبنان

"حراك المعلمين المتعاقدين" يشارك في الإضراب غدًا

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:14
دعا "حراك المعلمين المتعاقدين" إلى الإضراب غدًا تضامنًا مع إضراب روابط التعليم. وأوضح منسقه حمزة منصور في بيان أنّ "الواجب النقابي والتربوي والنضالي يَحتمُ علينا أن نكون في خندقٍ واحدٍ مع كلّ من يطرح شعارَ حقوق المعلمين متعاقدين وملاكًا". 
واعلن انه " في العمل التربوي النضالي لا وجود لأعداء، هناك تقاطع مصالح واختلاف مصالح. نتّفق مع الروابط على شعارات  نضغط من خلالها ومن خلال الشارع على الحكومة لتلبية مطالب المعلمين، ونختلف معهم في عدد من القضايا، لكننا في خندق واحدٍ مع كلّ من يطرح شعارَ حقوق المعلمين".
