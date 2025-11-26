"حراك المعلمين المتعاقدين" يشارك في الإضراب غدًا

Advertisement

دعا "حراك المعلمين المتعاقدين" إلى الإضراب غدًا تضامنًا مع إضراب روابط التعليم. وأوضح منسقه حمزة منصور في بيان أنّ "الواجب النقابي والتربوي والنضالي يَحتمُ علينا أن نكون في خندقٍ واحدٍ مع كلّ من يطرح شعارَ حقوق المعلمين متعاقدين وملاكًا".واعلن انه " في العمل النضالي لا وجود لأعداء، هناك تقاطع مصالح واختلاف مصالح. نتّفق مع الروابط على شعارات نضغط من خلالها ومن خلال الشارع على الحكومة لتلبية مطالب المعلمين، ونختلف معهم في عدد من ، لكننا في خندق واحدٍ مع كلّ من يطرح شعارَ حقوق المعلمين".