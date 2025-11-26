Advertisement

لبنان

انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1447057-638997616197522796.png
Doc-P-1447057-638997616197522796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت  المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  في بيان" بدء أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في عدد من المواقع الحسّاسة ضمن الحوض الأعلى، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون المموَّل من البنك الدولي".
Advertisement

وقالت انها" وجّهت بتاريخ 29/10/2025 كتابًا رسميًا إلى مجلس الإنماء والإعمار طالبت فيه بضرورة إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في بعض المقاطع من المجرى، بعدما تبيّن أنّها باتت تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، ولا سيما لناحية إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات خلال موسم الأمطار.

وبناءً على مسحٍ ميداني مشترك قامت به فرق المصلحة بالتعاون مع البلديات المعنيّة، جرى تحديد سبع نقاط تدخل في الحوض الأعلى، تم اختيارها وفق أولويات بيئية وهيدرولوجية ملحّة. وتشمل هذه النقاط مقاطع من مجرى نهر الليطاني في بلدات: المرج، شتورة، زحلة، جب جنين، وصغبين، على طولٍ إجمالي يقارب سبعة آلاف متر (7000 م)".

 اضاف البيان:"تأتي هذه الأعمال في سياق الجهود التي تقوم بها المصلحة لإعادة تأهيل مجرى النهر في الحوض الأعلى، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والقانونية الرامية إلى الحدّ من مصادر التلوّث.وتؤكّد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حرصها على التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنيّة، وعلى رأسها مجلس الإنماء والإعمار والبلديات، لضمان تنفيذ هذه الأعمال ضمن أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في حماية الموارد المائية، والحدّ من أخطار الفيضانات، وتحسين الواقع البيئي في حوض نهر الليطاني".
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني تعلن: أعمال تنظيف أسفل بركة أنان
lebanon 24
26/11/2025 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إزالة طيور نافقة من مجرى نهر الليطاني في زحلة
lebanon 24
26/11/2025 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هدفنا استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال 3 أشهر
lebanon 24
26/11/2025 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعم ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني (الجزيرة)
lebanon 24
26/11/2025 15:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مجلس الإنماء والإعمار

بحيرة القرعون

البنك الدولي

مجلس الإنماء

نهر الليطاني

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24