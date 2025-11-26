23
لبنان
انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان" بدء أعمال تنظيف مجرى
نهر الليطاني
في عدد من المواقع الحسّاسة ضمن الحوض الأعلى، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث
بحيرة القرعون
المموَّل من
البنك الدولي
".
وقالت انها" وجّهت بتاريخ 29/10/2025 كتابًا رسميًا إلى
مجلس الإنماء والإعمار
طالبت فيه بضرورة إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في بعض المقاطع من المجرى، بعدما تبيّن أنّها باتت تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، ولا سيما لناحية إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات خلال موسم الأمطار.
وبناءً على مسحٍ ميداني مشترك قامت به فرق المصلحة بالتعاون مع البلديات المعنيّة، جرى تحديد سبع نقاط تدخل في الحوض الأعلى، تم اختيارها وفق أولويات بيئية وهيدرولوجية ملحّة. وتشمل هذه النقاط مقاطع من مجرى نهر
الليطاني
في بلدات: المرج،
شتورة
،
زحلة
، جب جنين، وصغبين، على طولٍ إجمالي يقارب سبعة آلاف متر (7000 م)".
اضاف البيان:"تأتي هذه الأعمال في سياق الجهود التي تقوم بها المصلحة لإعادة تأهيل مجرى النهر في الحوض الأعلى، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والقانونية الرامية إلى الحدّ من مصادر التلوّث.وتؤكّد
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
حرصها على التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنيّة، وعلى رأسها
مجلس الإنماء
والإعمار والبلديات، لضمان تنفيذ هذه الأعمال ضمن أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في حماية الموارد المائية، والحدّ من أخطار الفيضانات، وتحسين الواقع البيئي في حوض نهر الليطاني".
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مجلس الإنماء والإعمار
بحيرة القرعون
البنك الدولي
مجلس الإنماء
نهر الليطاني
الرامي
تابع
