انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان" بدء أعمال تنظيف مجرى في عدد من المواقع الحسّاسة ضمن الحوض الأعلى، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث المموَّل من ".وقالت انها" وجّهت بتاريخ 29/10/2025 كتابًا رسميًا إلى طالبت فيه بضرورة إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في بعض المقاطع من المجرى، بعدما تبيّن أنّها باتت تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، ولا سيما لناحية إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات خلال موسم الأمطار.وبناءً على مسحٍ ميداني مشترك قامت به فرق المصلحة بالتعاون مع البلديات المعنيّة، جرى تحديد سبع نقاط تدخل في الحوض الأعلى، تم اختيارها وفق أولويات بيئية وهيدرولوجية ملحّة. وتشمل هذه النقاط مقاطع من مجرى نهر في بلدات: المرج، ، ، جب جنين، وصغبين، على طولٍ إجمالي يقارب سبعة آلاف متر (7000 م)".اضاف البيان:"تأتي هذه الأعمال في سياق الجهود التي تقوم بها المصلحة لإعادة تأهيل مجرى النهر في الحوض الأعلى، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والقانونية الرامية إلى الحدّ من مصادر التلوّث.وتؤكّد حرصها على التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنيّة، وعلى رأسها والإعمار والبلديات، لضمان تنفيذ هذه الأعمال ضمن أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في حماية الموارد المائية، والحدّ من أخطار الفيضانات، وتحسين الواقع البيئي في حوض نهر الليطاني".