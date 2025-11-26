Advertisement

لبنان

عون استقبل السفير الأميركيّ لدى لبنان: جاهزٌ لتلبية دعوة ترامب

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1447059-638997624514141941.jpg
Doc-P-1447059-638997624514141941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
Advertisement
 
وتمنى الرئيس عون للسفير عيسى التوفيق في مهامه معلقا أهمية على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين نظرا لمعرفته بالأوضاع في لبنان وقدرته على المساهمة في إيجاد السبل الآيلة الى مساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

وحمّل الرئيس عون السفير الأميركي شكره للتهنئة التي وجهها اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة ذكرى الاستقلال، ولما صدر عنه في مؤتمره الصحافي الأخير عن رغبته في توجيه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للدعوة وجهوزيته لتلبيتها.
 
 
 
لازاريني
 
واستقبل الرئيس عون المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الاونروا"، فيليب لازاريني. 
وخلال اللقاء عرض لازاريني لظروف عمل "الاونروا" في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها، كما عرض لاوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدا العمل على المحافظة على تقديم  الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة الى هذه الخدمات.

واعرب الرئيس عون عن تقديره للمهام التي تقوم بها "الاونروا" على رغم خفض موازنتها، مشددا على أهمية استمرارها في أداء عملها. وأشار الرئيس عون الى التعاون القائم بين السلطة اللبنانية والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات.
 
Image
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
lebanon 24
26/11/2025 18:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى الى عين التينة للقاء بري
lebanon 24
26/11/2025 18:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته
lebanon 24
26/11/2025 18:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة
lebanon 24
26/11/2025 18:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينية

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24