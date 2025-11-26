Advertisement

لبنان

حاكم مصرف لبنان: هذه الحملات المضللة تساهم في خلق مناخٍ من السلبية والقلق لدى المودعين والمستثمرين

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1447064-638997624346106601.jpg
Doc-P-1447064-638997624346106601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي: 
Advertisement

يعمل حاكم مصرف لبنان ويتعامل مع جميع نوّاب الحاكم كأعضاء في فريق واحد، وزملاء ونظراء. وفي المجلس المركزي، حيث تُناقَش السياسات والملفات الحساسة، يمتلك كل عضو، بما فيهم الحاكم، صوتاً واحداً فقط، ولا يملك أيّ طرفٍ حقّ النقض، ما يعكس روح العمل المؤسسي الجماعي داخل المصرف.

وتُعدّ العلاقة مع النائب الأول، كما مع سائر نوّاب الحاكم، وثيقة ومميّزة، إذ يستشيره الحاكم في مختلف القضايا الجوهرية، بما في ذلك: الاستقرار النقدي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تطوير أسواق رأس المال، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والتحويلات المالية غير المشروعة من وإلى لبنان. ويعزّز هذا الانسجام خلفيتهما المشتركة (القانونية والمالية)، وثقافتهما الفرنكوفونية، والصداقة الوطيدة بينهما، وسعيهما الدائم إلى بناء التوافق حول القضايا الشائكة، حتى تلك التي تُقسّم الطيف السياسي، ما يجعل منهما شريكين طبيعيين.
ومن هنا، يأتي الاستغراب الشديد من إصرار بعض الصحافة الصفراء وبعض الكتّاب المريبين على الترويج للشائعات والإيحاءات والمعلومات الكاذبة، في محاولة لزرع الفرقة، وربما لعدم رضاهم عن مستوى الانسجام في أعلى هرم العمل النقدي في البلاد.
إن مثل هذه الحملات المضللة لا تخدم الاقتصاد اللبناني، ولا استقرار الأسواق، ولا جهود مصرف لبنان في العمل المتناغم مع الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين. بل تساهم في خلق مناخٍ من السلبية والقلق لدى المودعين والمستثمرين وسائر الأطراف الباحثة عن الثقة في نظام مالي أنهكته الأفعال السيئة التي أدت إلى وقوع الأزمة، ويتهدّده اليوم أصحاب النيات السيئة.
ويودّ الحاكم، والنائب الأول للحاكم، إعادة التأكيد على علاقتهما الوطيدة وعلى وحدة الهدف، وصلابة الالتزام تجاه مصرف لبنان، وتصميمهما على العمل المشترك من أجل معالجة الأزمة المصرفية وإنقاذ القطاع، بصرف النظر عن الشائعات، والمعلومات المضللة، وأولئك الذين يقتاتون على انهيار الآخرين.
مواضيع ذات صلة
عودة تسليفات المصارف العام المقبل وقلق من استعادة المراوحة الاقتصادية السلبية
lebanon 24
26/11/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
lebanon 24
26/11/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
lebanon 24
26/11/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش
lebanon 24
26/11/2025 18:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المجلس المركزي

الفرنكوفونية

رأس المال

نائب ال

القضايا

التزام

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24