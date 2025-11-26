المفتي دريان بحث مع النائب الخير ورئيس جمعية المقاصد في المستجدات

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى النائب احمد الخير، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التشاور في الشؤون والعربية .كما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في الدكتور فيصل وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة. وتم البحث في الشؤون التربوية والاجتماعية والصحية والمعيشية واخر المستجدات على الساحة اللبنانيةوالتقى النائب السابق وتم التداول في السياسية والاجتماعية.