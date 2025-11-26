21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان بحث مع النائب الخير ورئيس جمعية المقاصد في المستجدات
Lebanon 24
26-11-2025
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
الشيخ عبد
اللطيف دريان
في دار
الفتوى النائب احمد الخير، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التشاور في الشؤون
اللبنانية
والعربية .
Advertisement
كما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في
بيروت
الدكتور فيصل وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة. وتم البحث في الشؤون التربوية والاجتماعية والصحية والمعيشية واخر المستجدات على الساحة اللبنانية
والتقى النائب السابق
قاسم
عبد العزيز
وتم التداول في
القضايا
السياسية والاجتماعية.
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
26/11/2025 18:53:10
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائب سليمان والتقى وفدا من مجمع مركز الإمام البخاري
Lebanon 24
المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائب سليمان والتقى وفدا من مجمع مركز الإمام البخاري
26/11/2025 18:53:10
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس منتدى العشائر بعد لقائه المفتي دريان: متمسكون بالعمق العربي للبنان
Lebanon 24
رئيس منتدى العشائر بعد لقائه المفتي دريان: متمسكون بالعمق العربي للبنان
26/11/2025 18:53:10
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية
Lebanon 24
بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية
26/11/2025 18:53:10
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد العزيز
الشيخ عبد
اللبنانية
الجمهوري
الإسلام
جمهورية
القضايا
التربوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
11:30 | 2025-11-26
26/11/2025 11:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
11:17 | 2025-11-26
26/11/2025 11:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
Lebanon 24
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
11:15 | 2025-11-26
26/11/2025 11:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
Lebanon 24
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
11:06 | 2025-11-26
26/11/2025 11:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
Lebanon 24
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
11:01 | 2025-11-26
26/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2025-11-26
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
11:17 | 2025-11-26
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
11:15 | 2025-11-26
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
11:06 | 2025-11-26
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
11:01 | 2025-11-26
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
10:49 | 2025-11-26
سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24