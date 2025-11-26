Advertisement

لبنان

المفتي دريان بحث مع النائب الخير ورئيس جمعية المقاصد في المستجدات

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1447081-638997634657193159.jpg
Doc-P-1447081-638997634657193159.jpg photos 0
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب احمد الخير، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التشاور في الشؤون اللبنانية والعربية .
كما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت الدكتور فيصل وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة. وتم البحث في الشؤون التربوية والاجتماعية والصحية والمعيشية واخر المستجدات على الساحة اللبنانية

والتقى النائب السابق قاسم عبد العزيز وتم التداول في القضايا السياسية والاجتماعية. 
عبد العزيز

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

القضايا

التربوي

