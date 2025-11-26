Advertisement

لبنان

الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:45
إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي النائب نزيه متى ورئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي، وتناول اللقاء ملفات المدينة المتعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.
كما إستقبل للغاية عينها رئيس بلدية الجاهلية عصام أبو ذياب.

وإطلع الصدي من وفد مشترك ضم رئيس بلدية الضبية نبيه طعمة، رئيس بلدية جعيتا وليد بارود، عن بلدية زوق مصبح العضو البلدي جورج الحاج وعدد من الناشطين البيئيين على مشروع مشترك حول مسار للمشي في الطبيعة في المنطقة ويشمل محطات أثارية ويستطيع السير به أصحاب الإرادة الصلبة بحيث يكون مجهزاً لمستخدمي الكراسي المدولبة. فتناول البحث سبل التعاون مع الوزارة في هذا الصدد.
