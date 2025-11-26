الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة

Advertisement

إستقبل والمياه جو الصدي النائب نزيه متى ورئيس بلدية نضال الجردي وأعضاء ، وتناول اللقاء ملفات المدينة المتعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.كما إستقبل للغاية عينها رئيس بلدية عصام أبو ذياب.وإطلع الصدي من وفد مشترك ضم رئيس بلدية الضبية طعمة، رئيس بلدية وليد ، عن بلدية زوق مصبح العضو البلدي الحاج وعدد من الناشطين البيئيين على مشروع مشترك حول مسار للمشي في الطبيعة في المنطقة ويشمل محطات أثارية ويستطيع السير به أصحاب الإرادة الصلبة بحيث يكون مجهزاً لمستخدمي الكراسي المدولبة. فتناول البحث سبل التعاون مع الوزارة في هذا الصدد.