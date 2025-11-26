Advertisement

لبنان

عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:45
اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني على خامنئي، أن "حزب الله ضرورة لا غنى عنها للبنان". 
وقال: "وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي". 
 
وأضاف: "اعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاح حزب الله بالنسبة للبنان". 
 
وأكد ولايتي أن "إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله"، لافتاً إلى أن الأخير "كان منقذا للشعب اللبناني". 
