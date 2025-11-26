عن "حزب الله" وسلاحه... ماذا قال مستشار خامنئي؟

اعتبر ، مستشار المرشد ، أن " ضرورة لا غنى عنها للبنان".

Advertisement

وقال: "وجود بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي".

وأضاف: "اعتداءات تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاح حزب الله بالنسبة للبنان".

وأكد ولايتي أن " دعمت وستواصل دعم حزب الله"، لافتاً إلى أن الأخير "كان منقذا للشعب اللبناني".