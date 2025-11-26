Advertisement

لبنان

ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1447096-638997657069564499.png
Doc-P-1447096-638997657069564499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ممثل " اليونيسيف" في لبنان ماركولويجي كورسي،  في تصريح ، لمناسبة مرور عام على وقف إطلاق النار في لبنان :" لا تزال الهجمات المميتة تهدد حياة الأطفال في لبنان، وتضيف هذه المآسي إلى الخسائر المدمّرة، إذ قُتل أكثر من 13 طفلاً وأُصيب 146 آخرون منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل عام، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية".
Advertisement

أضاف :""فلا يزال الأطفال، في جميع أنحاء لبنان، يعيشون في دائرة من الخوف والعنف، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار. وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً. فلكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة آمنة، محمية، وخالية من الأذى".

وتابع :"تدعو "اليونيسف" جميع الأطراف إلى احترام اتفاقّية وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال ومنع تكرارها، وضمان حقوقهم، والامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما تحثّ جميع الجهات المؤثّرة على أطراف النزاع على استخدام نفوذها لتعزيز حماية الأطفال.

وختم كورسي : "إن الأطفال في لبنان لا يزالون بعيدين عن العيش بأمان. هم لا يزالون بحاجة ماسة إلى الحماية، والدعم النفسي، وإلى بيئة تُحترم فيها حقوقهم، لا أن تكون مهددة."
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: يجب دخول المساعدات الإنسانية والتجارية دون عوائق إلى غزة ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار
lebanon 24
26/11/2025 18:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
lebanon 24
26/11/2025 18:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
26/11/2025 18:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: الولايات المتحدة ليست ضامنا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
26/11/2025 18:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة اللبنانية

القانون الدولي الإنساني

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

اللبنانية

اليونيسف

لويجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24