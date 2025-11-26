Advertisement

لبنان

عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:59
أعلنت وزارة المالية ان رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وأسلاك عسكرية ومتقاعدين باتت متاحة للسحب من المصارف الخاصة ابتداءً من غدٍ الخميس 27 تشرين الثاني الجاري، بعدما تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان.
