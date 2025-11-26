ضاهر أجرى إتّصالاً بسلام: إجتماع غداً في السرايا لمعالجة أوضاع طريق ضهر البيدر

صدر عن للنائب البيان التالي:

على أثر قيام عدد من أهالي منطقة ورؤساء البلديات بقطع احتجاجًا على تكرار الحوادث الخطيرة وغياب المعالجات الفعلية، أجرى النائب ميشال اتصالًا بدولة رئيس الحكومة القاضي ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع في السراي الحكومي يوم غد، يضم النائب ضاهر وعددًا من رؤساء البلديات، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الانماء والاعمار ، بهدف البحث في الحلول العاجلة والضرورية لمعالجة أوضاع الطريق وإنارته وتأمين السلامة العامة للمواطنين.

ويجدّد النائب ضاهر موقفه الداعي إلى توحّد نواب في رفض التصويت على الموازنة العامة ما لم تتضمّن رصد ميزانية خاصة لاستكمال الأوتوستراد العربي، بوصفه مشروعًا حيويًا وأساسيًا لأمن وسلامة وتنمية المنطقة.