لبنان

ضاهر أجرى إتّصالاً بسلام: إجتماع غداً في السرايا لمعالجة أوضاع طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:00
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان التالي:
على أثر قيام عدد من أهالي منطقة ضهر البيدر ورؤساء البلديات بقطع الطريق الدولي احتجاجًا على تكرار الحوادث الخطيرة وغياب المعالجات الفعلية، أجرى النائب ميشال ضاهر اتصالًا بدولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع في السراي الحكومي يوم غد، يضم النائب ضاهر وعددًا من رؤساء البلديات، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، بهدف البحث في الحلول العاجلة والضرورية لمعالجة أوضاع الطريق وإنارته وتأمين السلامة العامة للمواطنين.
ويجدّد النائب ضاهر موقفه الداعي إلى توحّد نواب البقاع في رفض التصويت على الموازنة العامة ما لم تتضمّن رصد ميزانية خاصة لاستكمال الأوتوستراد العربي، بوصفه مشروعًا حيويًا وأساسيًا لأمن وسلامة وتنمية المنطقة.
 
 
 
