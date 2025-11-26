Advertisement

لبنان

البستاني شارك في ورشة عمل حول الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:09
شارك النائب البروفسور فريد البستاني في ورشة عمل بعنوان "إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال"، التي تنظمها وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة "اليونيسف"، بدعم من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية المراعية لحقوق الأطفال ضمن عمل البلديات والاتحادات البلدية".
وخلال الورشة، تولى البستاني إدارة جلسة حوارية حول "إرساء الممارسات المراعية للطفل والحوكمة المحلية"، وألقى كلمة عرض فيها خريطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الرئيسية حول استدامة الحوكمة المراعية للطفل، إضافة إلى الآليات العملية التي من شأنها ترسيخ الطابع المؤسسي للتخطيط والممارسات الصديقة للطفل وتعميمها على المستوى المحلي".
معهد باسل فليحان المالي

الاتحادات البلدية

معهد باسل فليحان

وزارة الداخلية

فريد البستاني

باسل فليحان

اليونيسف

10:49 | 2025-11-26
