البستاني شارك في ورشة عمل حول الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال

شارك النائب البروفسور في ورشة عمل بعنوان "إشراك السلطات المحلية في المراعية لحقوق الأطفال"، التي تنظمها والبلديات ومنظمة " "، بدعم من والاقتصادي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية المراعية لحقوق الأطفال ضمن عمل البلديات والاتحادات البلدية".وخلال الورشة، تولى إدارة جلسة حوارية حول "إرساء الممارسات المراعية للطفل والحوكمة المحلية"، وألقى كلمة عرض فيها خريطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الرئيسية حول استدامة الحوكمة المراعية للطفل، إضافة إلى الآليات العملية التي من شأنها ترسيخ الطابع المؤسسي للتخطيط والممارسات الصديقة للطفل وتعميمها على المستوى المحلي".