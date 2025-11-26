Advertisement

لبنان

صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:15
سُمِعَ صوت دويّ قويّ في محيط مدينة بعلبك.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّه تمّ إطلاق قذيفة من نوع "بي - 7"، خلال تشييع أحد الأشخاص.
 
 
 
مدينة بعلبك

لبنان 24

لبنان

بعلبك

