سلسلة توقيفات للجيش

صدر عن البيان الآتي:"تستمر الوحدات العسكرية في مختلف المناطق في ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في إشكالات، وفي هذا الإطار أوقفت دورية من في منطقة التربيعة – المواطنَين (و.م.) و(ع.م.) لمشاركتهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسَين حربيَّين.كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة صور المواطن (ر.ص.) لإطلاقه النار على شخص، ما أدى إلى مقتله.كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة رحبة – المواطنين (م.ك.) و(ن.س.) و(م.س.)، لاعتدائهم مع آخرين على عدد من الأشخاص وتصويرهم ونشر مقطع فيديو لهم على .سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".