الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا

كشف رئيس ونقيب أصحاب الفنادق في بيان عن حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا للبنان، مشيراً إلى أنّ "هذا الحضور لا يقتصر على فحسب، بل يشمل أيضاً زائرين من والعراق ومصر جاؤوا خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي".ولفت إلى أنّ "الوضع الأمني لا يزال عاملاً مؤثراً في تردّد البعض بالمجيء إلى ، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية الكبيرة التي شهدها البلد نهاية الأسبوع الماضي". وقال: "بالنسبة لمن يعيش خارج لبنان، قصف الضاحية يعني قصف ".وأشار الأشقر إلى "تحسّنٍ ملحوظ في نسب الإشغال في الفنادق والمؤسسات السياحية، ولا سيما تلك الواقعة على الساحل وفي المناطق التي سيمرّ بها البابا خلال زيارته".وأكد أنّ "مجيء البابا يحمل رسالة سلام إيجابية جداً للبنان، ويبعث الأمل والفرح في قلوب اللبنانيين"، متوقعاً أن" يساهم هذا الحدث في اعطاء دفع ايجابي على المستوى الاقتصادي من شأنه تحريك البلد خلال الزيارة، أن ينعم لبنان دائماً بالأمن والازدهار".