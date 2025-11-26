جنبلاط بحث مع سفير تركيا في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

Advertisement

استقبل التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور في مكتبه في كليمنصو ، سفير الجمهورية التركيّة لدى مراد لوتيم، بحضور عضو" اللقاء " النائب ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وقد جرى البحث في التطوّرات الراهنة على الساحتين والإقليمية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية– ، مع تأكيد من جنبلاط وضيفه على أهمية تمتين هذه العلاقات بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين.وفي كليمنصو أيضًا، بحث رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع سفير لبنان المعيّن لدى تشيلي حازم عبد الصمد الأوضاع العامة، في زيارة تسبق تسلّم عبد الصمد مهامه، وذلك في اجتماع حضره أمين السرّ العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.