لبنان
جنبلاط بحث مع سفير تركيا في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
Lebanon 24
26-11-2025
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس الحزب
التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور
جنبلاط
في مكتبه في كليمنصو ، سفير الجمهورية التركيّة لدى
لبنان
مراد لوتيم، بحضور عضو" اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وقد جرى البحث في التطوّرات الراهنة على الساحتين
اللبنانية
والإقليمية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية–
التركية
، مع تأكيد من جنبلاط وضيفه على أهمية تمتين هذه العلاقات بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين.
وفي كليمنصو أيضًا، بحث رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع سفير لبنان المعيّن لدى
جمهورية
تشيلي حازم عبد الصمد الأوضاع العامة، في زيارة تسبق تسلّم عبد الصمد مهامه، وذلك في اجتماع حضره أمين السرّ العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
