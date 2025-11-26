مسؤول "حزب الله" في البقاع: الجهوزية قائمة

Advertisement

اعتبر مسؤول في " " الدكتور ، أن "مناسبة يوم التعبئة، تشكل محطة لتجديد الثوابت، وتفعيل مجموعة واسعة من الأنشطة التي ستتوزع على مختلف البلدات والقطاعات، بهدف التأكيد على جهوزية التعبئة وحضورها الدائم، وإضفاء روح الفريق والعمل الجماعي لإنجاز المهمات الكبرى".وأشار النمر خلال مراسم رفع راية "التعبئة" في "المعلم الجهادي" في ، إلى أن " تشكل فكرة ونهجًا ومستقبلًا"، داعيًا إلى "حفظ وصية وصون تضحياتهم وتضحيات الجرحى والمعذبين، وذلك يشكل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا".واكد "دور الدولة في وضع رؤية استراتيجية لحماية السيادة والتصدي للاعتداءات المتكررة، ومتابعة الجهود الدولية من أجل انسحاب العدو من الأراضي المحتلة".وشدد النمر على أهمية "استمرار التعبئة في نهجها، وحضورها في الساحة، وتكافلها الاجتماعي وخدمة الناس"، مؤكدا على أن "المقاومة نهج مستمر والجهوزية قائمة".