لبنان

مسؤول "حزب الله" في البقاع: الجهوزية قائمة

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:45
اعتبر مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، أن "مناسبة يوم التعبئة، تشكل محطة لتجديد الثوابت، وتفعيل مجموعة واسعة من الأنشطة التي ستتوزع على مختلف البلدات والقطاعات، بهدف التأكيد على جهوزية التعبئة وحضورها الدائم، وإضفاء روح الفريق والعمل الجماعي لإنجاز المهمات الكبرى".
وأشار النمر خلال مراسم رفع راية "التعبئة" في "المعلم الجهادي" في بعلبك، إلى أن "المقاومة تشكل فكرة ونهجًا ومستقبلًا"، داعيًا إلى "حفظ وصية الشهداء وصون تضحياتهم وتضحيات الجرحى والمعذبين، وذلك يشكل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا". 

 

واكد  "دور الدولة في وضع رؤية استراتيجية لحماية السيادة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومتابعة الجهود الدولية من أجل انسحاب العدو من الأراضي المحتلة".

 

وشدد النمر على أهمية "استمرار التعبئة في نهجها، وحضورها في الساحة، وتكافلها الاجتماعي وخدمة الناس"، مؤكدا على أن "المقاومة نهج مستمر والجهوزية قائمة".

 
