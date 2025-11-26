عبد العاطي من عين التينة: أجندتنا واضحة ومعلنة وهي الحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان

Advertisement

استقبل دولة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المصرية بدر عبد العاطي والوفد المرافق بحضور السفير المصري لدى علاء موسى ، حيث تناول اللقاء بحث لآخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثانية بين لبنان وجمهورية مصر العربية .وبعد اللقاء الذي إستمر زهاء ساعة تحدث الوزير عبد العاطي قائلاً : تشرفت منذ قليل بمقابلة دولة الرئيس رئيس مجلس النواب في دولة لبنان الشقيقة ونقلت لدولته تحيات وتقدير القيادة المصرية للرئيس بري ، وتعويلنا دائما على حكمته في تحقيق الإتزان المطلوب والتوازن وأيضا العمل على تحقيق الإستقرار وخفض التصعيد في لبنان الذي نكن له كل المحبة وكل التقدير ، نقلت لدولته أيضاَ خالص التهاني القلبية للبنان الشقيق بعيد الاستقلال بمناسبة مرور الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 22 نوفمبر ، وأيضا نقلنا لدولته بانني هنا أقوم بهذه الزيارة بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لبنان للعمل والتأكيد على حرصنا الكامل على لبنان وعلى استقلاله وعلى سيادته وعلى سلامة أراضيه ، وهذه الزيارة كما تعلمون هي الرابعة لي في أقل من عام ونصف ، وهو ما يعكس الحرص المصري الكامل على الانخراط في كل ما يخص الشأن اللبناني حرصا منا على لبنان وعلى استقراره .وأضاف : نحن ليس لدينا أي أجندة خفية ، ولكن أجندتنا واضحة ومعلنة وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد الكريم والشقيق ، تحدثت خلال اللقاء مع دولة الرئيس بري على أن مصر تعول على حكمة الرئيس بري في كما ذكرت أن يكون كما كان وسيظل إن شاء الله عنصراً داعماً للاستقرار ، وتحدثنا عن مبادرة الرئيس عون الأخيرة وأثلج صدرنا أن الرئيس بري أعلن دعمه الكامل علانية لخطة الرئيس عون التي أعلنها بمناسبة الإحتفال بعيد الإستقلال ، وإستمعت من دولة الرئيس إلى شرح مفصل إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وأيضاً التزام الدولة والمجلس النيابي بإتفاق وقف اطلاق النار والالتزام الكامل بالخطة الشاملة المطروحة للعمل على الإنتهاء أولاً من منطقة جنوب الليطاني لفرض سلطة الدولة وفرض رؤية الدولة بطبيعة الحال وأن يكون هناك حصر للسلاح تحت المظلة الشرعية للدولة والجيش اللبناني ، وأيضاً التزام الدولة اللبنانية بالمراحل التالية للمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة بعد الإنتهاء من منطقة جنوب الليطاني ، والتحول إلى الليطاني وإلى كافة المناطق في ربوع لبنان الشقيق .وتابع الوزير عبد العاطي : أكدنا مرة أخرى على دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية وللرؤية اللبنانية فيما تعلق بفرض سلطة الدولة كما ذكرت ، وأيضا رؤية الرئيس عون فيما يتعلق بحصر سلاح الدولة ، تحدثنا أيضا عن الدعم المصري الكامل لإتفاق وقف العداءات وأيضاَ الأهمية البالغة للإنسحاب الكامل من الجنوب اللبناني ووقف كل الانتهاكات التي تقوم بها في جنوب لبنان ، والعمل على الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية في إطار التنفيذ الكامل ودون انتقائية للقرار الأممي 1701 ، ومصر تؤكد مرة أخرى على أنها توظف كل شبكات العلاقات التي تربطها على مستوى الفاعلين الإقليميين وعلى مستوى الفاعلين الدوليين لتوظيف هذه الاتصالات المكثفة لتجنيب لبنان الشقيق ويلات أي تصعيد محتمل في الفترة القادمة ، ومرة أخرى نؤكد على أهمية الحفاظ على السيادة اللبنانية والإدانة الكاملة لاي مساس بسيادة وضرورة الإنسحاب الكامل من كافة المواقع الخمس المحتلة من جنوب لبنان .ورداً على سؤال عن إحتمال لقائه مع لتبيان موقفه من المبادرة المصرية ؟اجاب اوزير الخارجية بدر عبد العاطي : مصر لديها اتصالات بكافة الاطراف الاقليمية دون إستثناء ، ومصر توظف هذه الاتصالات لمصلحة لبنان ومصلحة الاستقرار فيه ، وكما ذكرت قبل ذلك اننا في مصر نحترم خصوصية المجتمع اللبناني بكل مكوناته وطوائفه وبالتالي لا يمكن على الاطلاق ان نستثني او نستبعد اي فيصل او طائفة ، كل الطوائف اللبنانية جزء لا يتجزء من التنوع داخل المجتمع اللبناني وهذا التنوع هو سر ثراء هذه الدولة العظيمة على مدار التاريخ ، وبالتالي مرة أخرى نحن نوظف كل اتصالاتنا سواء بالاطياف اللبنانية او مع الاطراف الاقليمية والدولية بما فيها الاميركية لخدمة هدف واحد هو الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وخفض التصعيد وتجنيب لبنان اي مخاطر محتملة للتصعيد .ورداً على سؤال حول الضمانات التي يمكن الوصول اليها لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها لقرار وقف اطلاق النار ؟ .أجاب الوزير عبد العاطي : نحن ندعم بكل قوة تنفيذ اتفاق وقف الاعتداءات وبالتأكيد هذا الاتفاق هام للغاية علينا أن نحرص على الالتزام به وتنفيذه بكل جوانبه ومرة اخرى نحن ندين بأقصى العبارات كل الإنتهاكات التي تتم بحق هذا الإتفاق وكل الخروقات التي تقوم بها اسرائيل ، علينا الآن العمل الدؤوب والمكثف من خلال الإتصالات مع كل الاطراف الاقليمية والدولية المعنية من اجل العودة للالتزام بهذا الاتفاق بكل جوانبه ومراحله بما في ذلك حصر السلاح وفرض سيادة الدولة ، واذا كان نتحرك الان في منطقة الجنوب هناك مراحل أخرى ، ولكن من جانب على الجانب الاسرائيلي ان يتوقف عن الانتهاكات التي يقوم بها وأن نترك فرصة امام مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمها الجيش الوطني اللبناني للاستمرار باداء مهمته الوطنية والتي يقوم بها بنجاح ونحن الان نعول بكل قوة على المبادرة الكريمة التي اطلقها الرئيس جوزاف عون في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال ، المبادرة فيها عناصر شديدة الاهمية ويتعين البناء عليها ، ونأمل كل الخير للبنان والاستقرار للشعب اللبناني .وردا على سؤال اذا ما كان قد نقلا تحذيرا للبنان عن احتمال شن اسرائيل لعدوان قريب ؟اجاب الوزير عبد العاطي : مرة اخرى نحن هنا في اطار الزيارات الدورية التي اقوم بها بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا منا على لبنان وعلى سيادته واستقراره والعمل الاساسي ليس التحذير ولكن التواصل مع الاشقاء في لبنان وننقل رؤيتنا وما يصل الى مسامعنا ونعمل بطبيعة الحال على سد اي ذرائع او تصعيد محتمل الهدف الاساسي هو مصلحة لبنان والشعب اللبناني .الرئيس بري تابع أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً انمائية وتشريعية خلال إستقباله رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية .كما استقبل رئيس المجلس وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي .وبعد الظهر عرض الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال إستقباله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب .