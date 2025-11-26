Advertisement

لبنان

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في عكار

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1447126-638997719292605186.jpg
Doc-P-1447126-638997719292605186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة. وأعلنت في بيان "ان جهازها لمكافحة التهريب نفذ في هذا الإطار، عمليات دهم في كفرملكي وعكار العتيقة ودير دلوم في محافظة عكار.
Advertisement

وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العربي بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة. 

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة
lebanon 24
26/11/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
26/11/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"
lebanon 24
26/11/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
lebanon 24
26/11/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار العتيقة

محافظة عكار

اللبنانية

القضاء ا

كفرملكي

الريجي

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24