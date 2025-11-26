"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في عكار

Advertisement

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة. وأعلنت في بيان "ان جهازها لمكافحة التهريب نفذ في هذا الإطار، عمليات دهم في وعكار العتيقة ودير دلوم في .وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العربي بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".