جعجع لخامنئي ومستشاره: لو أنكما تهتمان في شؤون الإيرانيين لكان ذلك أفضل لنا جميعاً

كتب عبر حسابه على "اكس":

"سيد خامنئي ومستشاره ، لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وشجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا. فلبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديموقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها. ويا ليت الشعب الايراني ينعم بما ينعم به الشعب اللبناني، عندما لا تتدخلون في شؤونه.".