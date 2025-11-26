Advertisement

لبنان

جعجع لخامنئي ومستشاره: لو أنكما تهتمان في شؤون الإيرانيين لكان ذلك أفضل لنا جميعاً

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:40
Doc-P-1447127-638997721055472205.jpg
Doc-P-1447127-638997721055472205.jpg photos 0
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "اكس": 
"سيد خامنئي ومستشاره العزيز، لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وشجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا. فلبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديموقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها. ويا ليت الشعب الايراني ينعم بما ينعم به الشعب اللبناني، عندما لا تتدخلون في شؤونه.". 
القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

اللبنانية سمير جعجع

القوات اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

الإيراني

رئيس حزب

