Advertisement

لبنان

عبد العاطي التقى المفتي دريان: للحفاظ على كلّ الطوائف اللبنانية في اطار التعايش المشترك

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1447130-638997724789224433.jpg
Doc-P-1447130-638997724789224433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر في لبنان الدكتور علاء موسى، ونائب السفير الوزير المفوض محمود حمدي، وأحمد أبو النجا وهبة صبري.
Advertisement

بعد اللقاء، قال عبد العاطي: "نقلت لسماحته تحيات وتقدير الدولة المصرية والقيادة المصرية والحكومة المصرية، وأيضا تحيات وتقدير فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نظير عياد وتحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وبالتأكيد كان هناك حديث مطول مع سماحته حول العلاقات الأبدية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والجهود المخلصة والدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب لبنان ويلات أي عدوان او تصعيد يمس سيادته، وأكدنا أيضا على الدعم المصري الكامل للبنان وللسيادة اللبنانية ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية".

 

اضاف: "تحدثنا أيضا عن التعاون القائم بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الخاصة بالإفتاء، وأيضا التعاون القائم في نشر رسالة الإسلام السمحة، نشر رسائل الاعتدال، التعايش المشترك، التسامح، وبالتأكيد لبنان بلد غني بالتنوع، وبالتالي لا بد من الحفاظ على كل طوائف الشعب اللبناني في اطار الاحترام المتبادل والتعايش المشترك".

 

وتابع: "تحدثت مع سماحته حول برامج التعاون القائمة بين دار الإفتاء المصرية ودار الفتوى في لبنان خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول الفتاوى وتدريب الأئمة ونشر قيم الإسلام الحنيف، وحول الزيارة القادمة الهامة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب الى لبنان في المستقبل القريب، وهي شديدة الأهمية لإعادة التأكيد على لحمة العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤسسة الأزهر الشريف العتيدة والدولة اللبنانية ودار الإفتاء".

 

وختم: "كل التقدير والود والاحترام للبنان ولشعبه الشقيق، ونتطلع الى قيام سماحته بزيارة الى وطنه الثاني مصر في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها، وكل الشكر والتقدير لسماحته لاستقبالي وتمنياتنا دائما للبنان الشقيق بالاستقرار والأمن والازدهار لشعبه الشقيق تحت قيادته الحكيمة التي يقودها فخامة الرئيس جوزاف عون".

 
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائب سليمان والتقى وفدا من مجمع مركز الإمام البخاري
lebanon 24
26/11/2025 18:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي من عين التينة: أجندتنا واضحة ومعلنة وهي الحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان
lebanon 24
26/11/2025 18:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: نأمل كل الخير والاستقرار للبنان وللشعب اللبناني
lebanon 24
26/11/2025 18:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع النائب الخير ورئيس جمعية المقاصد في المستجدات
lebanon 24
26/11/2025 18:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

المصرية

جمهورية

القادمة

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24