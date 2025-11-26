عبد العاطي التقى المفتي دريان: للحفاظ على كلّ الطوائف اللبنانية في اطار التعايش المشترك

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر في الدكتور علاء موسى، ونائب السفير الوزير المفوض محمود حمدي، وأحمد أبو النجا صبري.بعد اللقاء، قال عبد العاطي: "نقلت لسماحته تحيات وتقدير الدولة والقيادة المصرية والحكومة المصرية، وأيضا تحيات وتقدير فضيلة مفتي مصر العربية الدكتور نظير عياد وتحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وبالتأكيد كان هناك حديث مطول مع سماحته حول العلاقات الأبدية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والجهود المخلصة والدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب لبنان ويلات أي عدوان او تصعيد يمس سيادته، وأكدنا أيضا على الدعم المصري الكامل للبنان وللسيادة اللبنانية ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية".اضاف: "تحدثنا أيضا عن التعاون القائم بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الخاصة بالإفتاء، وأيضا التعاون القائم في نشر رسالة الإسلام السمحة، نشر رسائل الاعتدال، التعايش المشترك، التسامح، وبالتأكيد لبنان بلد غني بالتنوع، وبالتالي لا بد من الحفاظ على كل طوائف الشعب اللبناني في اطار الاحترام المتبادل والتعايش المشترك".وتابع: "تحدثت مع سماحته حول برامج التعاون القائمة بين دار الإفتاء المصرية ودار الفتوى في لبنان خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول الفتاوى وتدريب الأئمة ونشر قيم الإسلام الحنيف، وحول الزيارة الهامة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب الى لبنان في القريب، وهي شديدة الأهمية لإعادة التأكيد على لحمة العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤسسة الأزهر الشريف العتيدة والدولة اللبنانية ودار الإفتاء".وختم: "كل التقدير والود والاحترام للبنان ولشعبه الشقيق، ونتطلع الى قيام سماحته بزيارة الى وطنه الثاني مصر في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها، وكل الشكر والتقدير لسماحته لاستقبالي وتمنياتنا دائما للبنان الشقيق بالاستقرار والأمن والازدهار لشعبه الشقيق تحت قيادته الحكيمة التي يقودها فخامة الرئيس جوزاف عون".