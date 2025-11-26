تجمّع روابط القطاع العام: ندعو إلى المشاركة في التظاهرة غداً

Advertisement

صدر عن تجمّع روابط القطاع العام البيان التالي:دأبت المماطلة والتسويف في ما خصّ مطالب الناس ولقمة عيشهم متذرّعة بحجج واهية، ومن ذلك مطالب تجمّع روابط القطاع العام التي تمثّل موظّفي الإدارة العامة والهيئات التعليمية الرسميّة والجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام المدنيين والعسكريّين. وفي هذا الإطار أعلنت روابط التعليم الأساسيّ والثانويّ والمهنيّ الرسميّ الإضراب يوم الخميس الواقع فيه 27/11/2025، والتظاهر والاعتصام. ويأتي كذلك استكمالاً لما بدأت به رابطة موظّفي الإدارة العامّة في الأسبوع الماضي في إطار تحرّك شامل لروابط القطاع العام ( العاملين والمتقاعدين) سيعلن عنه تدريجاً.إنّ تجمّع روابط القطاع العام، إذ يؤيّد تحرّك الهيئات هذا، يدعو الزميلات والزملاء العاملين والمتقاعدين المنضوين إلى التجمّع، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة والاعتصام انطلاقاً من ساحة إلى بدءاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.