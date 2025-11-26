أحلام غادرت منزل جدّتها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة(مواليد عام 2006، لبنانيّة)التي غادرت حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 24-11-2025 منزل جدّتها الكائن في القبة- ، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخهعلمًا أنها تُعاني من اضطّرابات عقليّة، وليست المرّة الأولى التي تغادر مكان إقامتهالذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات