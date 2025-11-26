Advertisement

لبنان

أحلام غادرت منزل جدّتها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1447133-638997728888250721.jpg
Doc-P-1447133-638997728888250721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 
Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة

أحلام محمد السوسي (مواليد عام 2006، لبنانيّة)

التي غادرت حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 24-11-2025 منزل جدّتها الكائن في القبة- شارع الجديد، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه

علمًا أنها تُعاني من اضطّرابات عقليّة، وليست المرّة الأولى التي تغادر مكان إقامتها

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات
مواضيع ذات صلة
زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
26/11/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فاتن غادرت منزلها الزوجيّ ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
26/11/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ملاك خرجت من منزل ذويها ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
26/11/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
26/11/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

محمد السوسي

شارع الجديد

القضاء ا

ام محمد

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24