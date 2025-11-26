قبلان دعا الى دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

Advertisement

شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، على هامش أعمال مؤتمر "تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والدفع ببناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك" المنعقد في العاصمة ، في التدريبية للبرلمانيين العرب، الى جانب أكثر من ٣٧ برلمانيا من مختلف ، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس نواب الشعب الصيني. وقد مثل في المؤتمر قبلان والنائب الدكتور الياس .وعقد قبلان سلسلة لقاءات وحوارات على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي البرلمانات العربية، أكد خلالها على "موقف لبنان الداعي الى الوحدة العربية والتعاون المشترك"، مشيدا بدور الشعبية المستضيفة لهذا المؤتمر، داعيا الى "دعم لبنان لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات العدوانية للسيادة ".