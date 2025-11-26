Advertisement

لبنان

قبلان دعا الى دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:00
شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان، على هامش أعمال مؤتمر "تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والدفع ببناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك" المنعقد في العاصمة الصينية بكين، في الدورة التدريبية للبرلمانيين العرب، الى جانب أكثر من ٣٧ برلمانيا من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس نواب الشعب الصيني. وقد مثل لبنان في المؤتمر قبلان والنائب الدكتور الياس جرادة.
وعقد قبلان سلسلة لقاءات وحوارات على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي البرلمانات العربية، أكد خلالها على "موقف لبنان الداعي الى الوحدة العربية والتعاون المشترك"، مشيدا بدور جمهورية الصين الشعبية المستضيفة لهذا المؤتمر، داعيا الى "دعم لبنان لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات العدوانية للسيادة اللبنانية".
